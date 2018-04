Buurt boos over rooien groene buffer STAD PLANT TWEE APPARTEMENTSBLOKKEN OP SITE RIJKSNORMAALSCHOOL BERTJE WARSON

07 april 2018

02u44 0 Lier Bewoners van de Berlaarsestraat en vijf aanpalende straten zijn boos dat de bomen en struiken achter hun huizen gekapt werden. "In de plaats van die groene buffer komt er een 17 meter hoog gebouw. Daarover is er geen overleg met de buurt", zeggen omwonenden.

De stad plant op de site van de voormalige Rijksnormaalschool die voor een groot stuk gesloopt wordt, twee blokken met 142 appartementen van vijf verdiepingen hoog. Er komen ook handelspandjes en twee ondergrondse parkings voor 265 auto's. De verkavelingsaanvraag hangt voor de tweede keer uit aan de poort van de Rijksnormaalschool omdat er fouten in stonden. Bezwaar indienen tegen de plannen kan nog tot zaterdag 14 april. Er zijn 37 pagina's bezwaarschriften met 158 handtekeningen. Toch zijn er reeds werken op de site en rooit men het groen. "Dit kan allemaal zomaar. Het is zeer verontrustend dat zowel beleid, oppositie en Gecoro laten begaan. Nochtans hebben 570 gezinnen van aanpalende straten hiermee te maken. Projectontwikkelaar THV Vanhaerents werkt gewoon verder maar wij ook. Wij trekken indien nodig naar de provincie en naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen", zegt buurtbewoner Johan Jacobs.





17 meter hoog gebouw

"Ik kom net terug van Beijing en al het groen is verdwenen. In de plaats komt er op 7 meter van mijn huis en atelier een 17 meter hoog gebouw", zegt bloemsierkunstenaar Stef Adriaenssens. "De stad heeft tot nu toe het grootschalig project zelfs niet geagendeerd in de Gecoro. Waar dient die adviesraad voor?"





Bewoners zijn ook ongerust over de verkeersafwikkeling in hun straten. "Er zullen een massa auto's bijkomen die allemaal door de smalle straten rijden", reageren buurtbewoners.





Procedurefout

Luc Verheyen, directeur van SOLag (Stedelijk Autonoom Gemeentebedrijf Lier) bevestigt dat er een procedurefout sloop in de verkavelingsaanvraag. "Er stond dat er geen commerciële functies zouden komen terwijl er wel buurt- en ambachtelijke handelspandjes worden geïntegreerd. We hebben een nieuw openbaar onderzoek gestart", aldus Verheyen. Schepen van Stadsontwikkeling Walter Grootaers (Open Vld) stelt dat de mensen van Archeologie hun werk al mogen doen op de site van de Rijksnormaalschool. "Er worden proefsleuven geboord om te zien of er iets waardevol te vinden is in de ondergrond. Na deze analyse komt er een archeologisch onderzoek. Wat het groen betreft gaat dit om wildgroei", zegt Walter Grootaers. "De experten mobiliteit geven aan dat er geen noemenswaardige problemen zijn. Het verkeer naar en van de Normaalschoolsite wordt in twee gesplitst. De in- en uitrit via het Kluizeplein wordt zo aangelegd dat het verkeer enkel naar de Berlaarsestraat kan."