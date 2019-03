BuSo De Regenboog wil extra vleugel bouwen Kristof De Cnodder

16u12 0 Lier Buitengewone secundaire onderwijsinstelling (BuSo) De Regenboog heeft bouwplannen. Achter het bestaande schoolgebouw in de Lierse Kapelstraat wil De Regenboog een extra vleugel neerpoten. Daarin zijn vier klaslokalen en enkele praktijkruimtes voorzien.

BuSo De Regenboog – een school met als inrichtende macht de Broeders van Liefde - heeft een bouwvergunning aangevraagd voor een uitbreiding van de campus in Lier. Het openbaar onderzoek loopt momenteel. Het zal nog maanden duren vooraleer de eerste steen wordt gelegd, maar schooldirectrice Wendy Verheyen geeft alvast een woordje uitleg bij het project. “Een vijftigtal leerlingen is momenteel ondergebracht in containerklassen aan onze lagere schoolcampus in Kessel en in een lokaal dat we huren van de vzw Iona. Die leerlingen willen we in de toekomst naar onze middelbare schoolcampus in Lier halen”, aldus Wendy Verheyen. “Een tijdje geleden konden we achter het schoolgebouw in de Kapelstraat een bijkomend stuk grond verwerven. Daar willen we nu dus gaan bouwen.”

Subsidies

De exacte kostprijs voor de bijkomende vleugel is nog niet bekend. Hoewel de school kan rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid moet ze zelf toch nog een aanzienlijke investering doen, voornamelijk voor de inrichting van de lokalen. “Om geld in het laatje te brengen, organiseren we regelmatig activiteiten”, zegt Wendy Verheyen nog. “Verder kunnen we rekenen op een paar sponsors.” Wie interesse zou hebben om eveneens te sponsoren, kan een mail sturen naar info@busolier.be