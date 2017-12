Burgemeester wordt lijsttrekker N-VA 03u01 4

Huidige burgemeester Frank Boogaerts (73) wordt voor N-VA lijstrekker voor de verkiezingen 2018. Fractievoorzitter Annemie Goris (57) staat op de tweede plaats, schepen Rik Verwaest neemt de derde plaats in. "Ik wil het werk als burgemeester verder zetten, dus ben ik met veel overtuiging kandidaat-burgemeester. De eerste drie jaren van de volgende bestuursperiode wil ik het schip op de juiste koers zetten met een degelijke meerjarenplanning. Maar daarna wil ik het roer doorgeven aan de volgende generatie. Met Rik Verwaest hebben we iemand in huis die mij kan opvolgen. Ik denk dat ik dan volledig uit de politiek stap", zegt burgemeester Frank Boogaerts.





Annemie Goris uit Koningshooikt is de dochter van gewezen schepen Jos Goris en kreeg de politiek met de paplepel binnen. "Als Hooiktse ben ik vereerd met de tweede plaats. Ik sta voor een warme politiek op mensenmaat en met aandacht voor iedereen", zegt Goris. (WAE)