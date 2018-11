Burgemeester feliciteert Jarno (10) voor strijd tegen zwerfvuil Kristof De Cnodder

28 november 2018

In het stadskantoor van Lier werd vandaag de driemaandelijkse FiereLier Award uitgereikt aan de 10-jarige Jarno Jorissen. Via FiereLier beloont het stadsbestuur inwoners die zich op één of andere manier nuttig maken voor de maatschappij en de jonge Jarno is zo iemand.

Sinds een jaar of twee trekt Jarno er regelmatig op uit om zwerfvuil op te ruimen in de buurt van de Berlaarsesteenweg. Die inspanningen leverden hem nu dus een klein geschenkje en welgemeende felicitaties van burgemeester Frank Bogaerts (N-VA) op. De trotse mama Saskia Vercammen mocht mee op de foto.