Bulldozer op werf vliegt in brand 12 april 2018

02u30 0

Op een werf in Kelderveld is een bulldozer in brand gevlogen. De brand ontstond aan het motorcompartiment. Enkel aanwezige arbeiders probeerden de brand nog te blussen. Zo werd er onder meer nog met een kraanwagen zand op de brandende bulldozer gegooid. Inmiddels werden de hulpdiensten verwittigd. De brandweer moest ter plaatse komen om de brand af te blussen. Ze deden dat onder meer met schuim. Niemand raakte gewond. (TVDZM)