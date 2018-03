Brandweerkapitein: "Schaatsen mag niet" 01 maart 2018

02u43 0 Lier Brandweerkapitein Bart Stroobants waarschuwt dat het ondanks de vrieskou levensgevaarlijk is om te schaatsen op plassen en vijvers in Lier.

"Het is wel bitter koud maar het zou nog een poos moeten vriezen tot - 10°C en pas dan zit schaatsen er misschien in." Op sommige vennen van bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide waagden schaatsers zich op het ijs. In Lier en in de regio van Lier kan het echter niet. In 2012 en 2009 was dat anders, toen vroor het dat het kraakte en was het ijs 12 cm dik. De binnenstad lag er toen poëtischer bij dan ooit. De Nete blonk als een spiegel en er mocht tot groot jolijt van groot en klein op een deel van de Binnennete geschaatst worden. In 1982 vroor het zo hard dat de Binnennete dicht vroor en dat was uitzonderlijk, omdat de Binnennete onderhevig is aan getijden. Lierenaars wandelen toen op de Nete en de meest pittoreske en sfeervolle beelden werden gefilmd en gefotografeerd. (WAE)





