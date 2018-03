Brand op terreinen van meubelzaak 01 maart 2018

De Lierse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is gisteren moeten uitrukken naar de Antwerpsesteenweg. Bij een meubelzaak was er namelijk brand uitgebroken op enkele braakliggende domeinen aan de kantoorgebouwen. De brand werd opgemerkt door de medewerkers van het bedrijf zelf. Ze begonnen met de bluswerken en riepen de brandweer bij in ondersteuning. Die kwamen massaal ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Alleen gelet op de vriestemperaturen was het voor de brandweermannen een hele klus om de vuurhaard volledig te hebben geblust. Niemand raakte bij de brand gewond. Volgens de lokale politie van Lier ging het om een accidentele brand. De meubelzaak liep beperkte schade op maar kon open blijven. (TVDZM)