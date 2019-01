Brand in rusthuis gevolg van technisch mankement TVDZM & KDC

17u35 0 Lier De zware brand, die afgelopen weekend woedde op de bouwwerf van het rusthuis Sint-Jozef, werd veroorzaakt door een technisch mankement. Dat maakte de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket vanmiddag bekend.

De brand op de terreinen van het nieuwbouwcomplex van het rusthuis langs de Leuvensevest werd in de nacht van zaterdag op zondag ontdekt omstreeks 2.30 uur. De brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. Het ging op dat moment al uit een zwaar uitslaande brand. Drie uur lang moesten de brandweermannen blussen om het vuur gedoofd te krijgen. Intussen werden uit voorzorg een dertigtal bewoners van het aanpalende rusthuis werden geëvacueerd.

Na de bluswerken werd het parket ingelicht. Om de oorzaak van de brand te onderzoek werd er een branddeskundige en het labo ter plaatse gestuurd. Zij kwamen in de loop van maandag ter plaatse. Vandaag kwam er meer duidelijkheid over de brandoorzaak.

De schade is bijzonder groot. De brand ontstond ontstond in de technische schacht op het dak van het rusthuis in aanbouw. Die brandde volledig uit en het gebouw zelf liep ook waterschade op. De werken op de bouwwerf zaten in de laten fase. Binnen enkele weken zou de oplevering volgen. “De exacte schade zal nog moeten worden opgemeten”, vertelt Wim Haentjens van het rusthuis. Wanneer de nieuwe oplevering kan gebeuren, is nog niet geweten.