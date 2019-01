Brand in nieuwbouw rusthuis Sint-Jozef Antoon Verbeeck

20 januari 2019

12u29 0

In de bouwwerf van rusthuis Sint-Jozef langs de Leuvensevest ontstond er afgelopen nacht een brand. Een aantal bewoners van het aanpalende rusthuis werden uit voorzorg intern geëvacueerd. De oorzaak van de brand is onbekend.

Rond half 3 ontstond de brand op het dak van de nieuwbouw. “De melding kwam binnen als een dakbrand. Eens ter plaatse bleek dat het ging om een brand in de technische schacht op het dak van het rusthuis in aanbouw. De bouw is zwaar beschadigd”, zegt brandweerofficier Bart Stroobants. “We hadden ongeveer drie uur lang onze handen vol met de brand. De vriesweer maakte het voor ons nog moeilijker. Op het dak was het spekglad en we moesten extra voorzichtig zijn. Bovendien vroor het bluswater direct aan.” Uit voorzorg werden bewoners van het aanpalende rusthuis geëvacueerd naar de cafetaria. Gevaar voor de senioren was er niet. Om de oorzaak te achterhalen stuurde het parket een brandweerdeskundige richting Lier. De oorzaak is tot op heden onbekend.