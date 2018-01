Brand in leegstaande villa 02u34 0

De brandweer van Lier moest gisternamiddag uitrukken voor een brand in een leegstaande villa op de Antwerpsesteenweg. "Het had hevig gebrand in een kamer, waarop het vuur was gestikt. We moesten behoekzaam te werk gaan om te voorkomen dat de boel plots zou ontsteken bij het maken van een opening", zegt luitenant Bart Stroobants van de brandweerzone Rivierenland. "Het vuur was nel onder controle, maar we hebben nog een hele tijd moeten nablussen. De grootste schade beperkt zich tot de ruimte, de rest van de woning heeft rookschade." Het is duidelijk dat de brand in de kamer in kwestie is ontstaan, maar de oorzaak is niet bekend. In de buurt houden zich regelmatig krakers op, maar of er een verband is, is lang niet zeker. De Antwerpsesteenweg richting Lier was een tijdlang afgesloten tussen de winkel van Fun en de ring van Lier. (WVK)