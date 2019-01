Brand beschadigt nieuwbouw rusthuis Sint-Jozef paar weken voor oplevering Antoon Verbeeck

20 januari 2019

12u29 0 Lier In de bouwwerf van rusthuis Sint-Jozef langs de Leuvensevest ontstond er tijdens de nacht van zaterdag en zondag een zware brand. Een aantal bewoners van het aanpalende rusthuis werden uit voorzorg intern geëvacueerd. De oorzaak van de brand is onbekend.

De nieuwbouw van Sint-Jozef zat in een laatste bouwfase en binnen enkele weken zou het gebouw dienst kunnen doen. Een zware brand heeft daar dit weekend een stokje voor gestoken. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag vatte rond half 3 het dak van de nieuwbouw vuur. Brandweerzone Rivierenland post Lier werd gealarmeerd, hun collega’s van post Berlaar kwamen met een autopomp bijstand leveren. “De melding kwam binnen als een dakbrand. Eens ter plaatse bleek dat het ging om een brand in de technische schacht op het dak van het rusthuis in aanbouw. De technische schacht is zwaar beschadigd”, zegt brandweerofficier Bart Stroobants. “We hadden ongeveer drie uur lang onze handen vol met de brand. Het vriesweer maakte het voor ons een stuk moeilijker. Op het dak was het spekglad en bovendien vroor het bluswater direct aan. Naast het blussen van de brand, moesten we dus ook het strooizout bovenhalen voor het bevroren bluswater op de stoep.” Op zondagnamiddag trok de brandweer opnieuw naar de werf ter controle.

Bewoners geëvacueerd

Uit voorzorg werden tijdens de nacht een dertigtal bewoners van het aanpalende rusthuis geëvacueerd. Gevaar voor de senioren was er niet. “Het ging om een interne evacuatie. De bewoners werden door het personeel en de politie opgevangen in de cafetaria van Sint-Jozef”, reageert Wim Haentjens, algemeen directeur van Amate vzw, waartoe het rusthuis in Lier behoort. “Paniek onder de bewoners was er niet, iedereen bleef heel rustig. Ze werden goed opgevangen en geïnformeerd. Rond 7 uur zijn de bewoners terug naar hun kamers gemogen. De brandweer had toen al de nieuwbouw gecontroleerd op koolstofmonoxide.”

Niet alleen de technische schacht, met daarin de technische voorzieningen van het gebouw, werd beschadigd en brandde volledig uit, ook het gebouw zelf liep veel waterschade op. “De bouwwerken zaten in de afwerkingsfase. De oplevering van de nieuwbouw zou nog maar enkele weken op zich laten wachten. Hoeveel vertraging we nu oplopen is momenteel nog onduidelijk. De brandweer heeft het gebouw nog maar net vrijgegeven”, vertelt Haentjens.

Oorzaak nog onbekend

“Samen met de aannemer en architect zullen we bekijken wat nodig is om de schade te herstellen en hoe we de bouwwerken zo snel mogelijk opnieuw kunnen aanvatten.” Om de oorzaak van de brand te achterhalen stuurde het parket een brandweerdeskundige richting Lier. “De oorzaak is voorlopig nog onbekend. Alle technische voorzieningen voor de nieuwbouw waren geïnstalleerd, maar of daar de oorzaak ligt is dus nog onduidelijk”, besluit de directeur.