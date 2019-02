Bouwbedrijf Tim Building wordt bijna dubbel zo groot Na overname bouwonderneming Faes Kristof De Cnodder

13 februari 2019

15u35 0

Bouwfirma Tim Building uit Lier nam recent bouwonderneming Faes uit Lint over. Tim Building, dat zeven jaar geleden ontstond als een éénmansbedrijf, heeft nu tien voltijdse krachten in dienst. “Tegen 2020 willen we sleutel-op-de-deur projecten gaan realiseren”, zegt zaakvoerder Tim Van Dessel (25).

Als pas afgestudeerde bouwvakker richtte Tim Van Dessel in 2012 Tim Building op. Al snel nam Van Dessel vijf medewerkers aan en daar komen er door de overname van Faes uit Lint nog eens vier bij. “Ik wou mijn basis wat verbreden en ik kon Marc Somers van de firma Faes overtuigen om zijn zaak aan mij te verkopen”, legt Tim Van Dessel uit. “Marc blijft aan boord, maar dan als werknemer. Het voordeel van deze schaalvergroting is dat we flexibeler kunnen werken. Klanten zullen minder lang moeten wachten en de verlofregeling voor ons personeel wordt wat makkelijker. Als je met weinig volk bent, is het altijd een puzzel, want de zaak moet blijven draaien.”

Tim Building beperkt zich voorlopig tot het afleveren van casco woningen en appartementen, maar de ambitieuze Tim Van Dessel kijkt al verder. “Tegen 2020 wil ik volledige sleutel-op-de-deur formules kunnen aanbieden”, aldus Van Dessel, die een meer coördinerende rol op zich gaat nemen. Voorlopig opereert Tim Building trouwens nog even verder vanuit Lier, maar binnen afzienbare tijd staat er een verhuis naar Lint gepland omdat het bedrijf daar over meer ruimte kan beschikken.

Meer info via www.timbuilding.be