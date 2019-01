Bouwaanvraag is binnen: discotheek La Rocca krijgt nieuwe bestemming Kristof De Cnodder

18 januari 2019

De NV Hukargo heeft een aangepaste bouwaanvraag ingediend voor de herontwikkeling van de La Rocca site langs de Antwerpsesteenweg in Lier. Nog tot en met 23 januari loopt hieromtrent een openbaar onderzoek.

Eind 2017 maakte Wim Van Ouytsel - uitbater van de legendarische dancing La Rocca - bekend dat hij het discotheekgebouw wou laten afbreken. Via de NV Hukargo wil Van Ouytsel op dezelfde locatie een pand optrekken met twee baanwinkels op de benedenverdieping en twee evenementenzalen op de bovenverdieping. Begin 2018 werd een eerste aanvraag echter afgeketst door stad en provincie. Inmiddels werden de plannen bijgestuurd. Momenteel loopt er een nieuwe procedure.

Bij de nieuwe aanvraag lijkt Hukargo tegemoet te komen aan de eerder gemaakte opmerkingen. Zo is de aanrijroute voor de hulpdiensten op de plannen breder gemaakt en werden er ruimere parkeerfaciliteiten voorzien. Hukargo toont nu aan dat men een akkoord heeft met de nabijgelegen firma Accentis omtrent de huur van een deel van Accentis’ parkeerterrein.

Verder maakte het provinciebestuur destijds een probleem van het feit dat er nieuwe horeca (de evenementenzalen) zou komen op de site, iets wat niet toegelaten is binnen het bestaande ruimtelijke uitvoeringsplan. Hukargo countert dit door te stellen dat het bestaande handelsfonds van La Rocca gewoon wordt verdergezet en dat er dus geen nieuwe horeca is.

Het Lierse stadsbestuur wacht het openbaar onderzoek af en laat zich niet uit over de slaagkansen van het gewijzigde project. In afwachting van een beslissing is er nog regelmatig een party in La Rocca. Hoewel de discotheek in april vorig jaar een officieel sluitingsweekend organiseerde, werden er sindsdien nog tal van ‘losse’ activiteiten op poten gezet. Ook in de komende weken kan er verder gefeest worden in de danstempel. Tussen dit en 9 maart staan er maar liefst elf evenementen op het programma.