Bouw veertig sociale flats aan Donk start in loop van deze zomer Kristof De Cnodder

23 januari 2019

13u58 0

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) hoopt kort na het bouwverlof te kunnen beginnen met de bouw van veertig sociale huurappartementen in de wijk Donk. De aanbestedingsprocedure zal weldra worden afgerond. Intussen liep LMH’s project aan de Bogerse Velden een lichte vertraging op.

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van veertig sociale flats aan de Donk zit in de laatste rechte lijn. Begin februari kunnen geïnteresseerde aannemers hun ultieme offerte indienen en kort daarna zal LMH ook effectief iemand aanstellen. De plannen en bouwvergunningen heeft de sociale huisvestingsmaatschappij al op zak. Het is realistisch te veronderstellen dat na het bouwverlof de eerste steen kan worden gelegd. Als alles meezit kan de nieuwbouw dan tegen de zomer van 2021 worden opgeleverd.

“Het nieuwe project aan de Donk komt op de plaats waar we vroeger ook al sociale appartementen hadden”, legt directeur Marc Vanden Eynde van LMH uit. “Die flats waren echter gedateerd en werden een tijdje geleden afgebroken. De toekomstige appartementen voldoen aan de hedendaagse vereisten. Ze zullen trouwens anders worden ingeplant. In de plannen is een groter centraal plein voorzien.”

Op dit moment is LMH ook nog volop bezig met het bouwen van 33 sociale huurappartementen en 27 sociale koopwoningen aan de Bogerse Velden. In principe zou alles eind deze maand klaar moeten zijn, maar die timing wordt niet gehaald.

“Het bleek niet evident om de agenda’s van alle onderaannemers op mekaar af te stemmen, vandaar de lichte vertraging”, verklaart Marc Vanden Eynde. “De nieuwe streefdatum is eind april. Al bij al staan we aan de Bogerse Velden toch al erg ver. Ik schat dat in de loop van de zomer de eerste bewoners er hun intrek zullen kunnen nemen.”

De toewijzing van de woonsten in kwestie is nog niet gebeurd. De mensen die bij LMH op een wachtlijst staan, zullen te gepasten tijde worden uitgenodigd voor een toewijzingsvergadering.