Boulevard Gommaar pakt uit met internationale straatartiesten 28 augustus 2018

02u29 0 Lier VRT-rekwisiteur Pim D'Heu en regisseur Peter Borghs toveren op zaterdag 8 en zondag 9 september de Rechtestraat, Heilige Geestraat, Berlaarsestraat en Berlarij om tot Boulevard Gommaar. "Internationale straattheaterartiesten brengen een geweldige sfeer", zegt Pim D'Heu.

"Als je de poorten opent, kom je in een grootse en magische theatersfeer terecht waar groot en klein van kan genieten. Het wordt één grote parade van straatheater, muziek, kunst, eten, drinken en plezier. De wijk 't Looks komt 'Oep z'n leukst' naar buiten en kunstenaars dopen het Kardinaal Mercierplein om tot 'Klein Montmartre'", vertelt Pim D'Heu.





Zelfs Tupperware is van de partij met een kraampje uit de jaren 60.





Lier Shopping

Zes jaar geleden werd de eerste Boulevard Gommaar gelanceerd, wat toen een schot in de roos was. Daarna moesten Pim en Peter vanwege te drukke werkomstandigheden afhaken. "Nu hebben we alles op een rijtje en organiseren we opnieuw Boulevard Gommaar. Alle handelaars van de betrokken straten hebben sfeerfoto's gekregen om er iets leuks van te maken. We zijn minstens tienmaal bij mekaar gekomen, zodat het moet lukken", vertelt Pim D'Heu.





Judith Van Ouytsel van Lier Shopping geeft nog mee dat alle handelaars uit de stad welkom zijn op Boulevard Gommaar. De winkeliers in de deelnemende straten hopen daarbij op een heropleving van de Rechtestraat tot aan de Leuvensepoort. (WAE)