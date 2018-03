Boor eens een gaatje in een schedel VERNIEUWD HEILIG-HARTZIEKENHUIS ZET DEUREN OPEN VOOR PUBLIEK BERTJE WARSON

14 maart 2018

02u28 0 Lier Zin om zelf eens een gaatje in een schedel te boren of een selfie te nemen in een ambulance? Schrijf dan zondag 18 maart in je agenda. Het vernieuwde Heilig-Hartziekenhuis zet dan zijn deuren open voor het publiek in het kader van de Dag van de Zorg.

Het Heilig-Hartziekenhuis Lier, het grootste hospitaal in de streek, is al een hele poos met verbouwingen en vernieuwingen bezig. Onlangs gingen de volledige vernieuwde verloskamer en een deel van de verblijfskamers van de materniteit al open.





Onderwaterbevalling

"We hebben naast volledig nieuwe apparatuur ook enkele relaxbaden en een bad om onderwaterbevalling te kunnen doen. Tegen zomer 2018 bieden we 9 totaal vernieuwde comfortkamers, 11 suites en 4 tweepersoonskamers aan voor moeder en kind. Verder werd in het ziekenhuis de centrale inkomhal gerenoveerd samen met onder andere de pijnkliniek en het labo. Het masterplan is volop in ontwikkeling en dat is nodig want we hebben nu al ongeveer jaarlijks 30.000 opnames", legt communicatieverantwoordelijke Barbara Kempeneers uit.





Een tiental afdelingen kan je zondag op de Dag van de Zorg vrij bezoeken.





Gipskamer

"We begeleiden vier rondleidingen door het operatiekwartier, de vernieuwde materniteit, het labo en de medische beeldvorming. Patiënten worden niet gestoord", verzekert Barbara Kempeneers. Zo'n 150 mensen van het ziekenhuis, dokters, chirurgen, verpleegkundigen, specialisten en administratieve krachten, geven uitleg op hun eigen afdeling. In de gipskamer zijn er demonstraties en je kan zelf je gips leggen. Er worden zelfs chirurgische handelingen uitgevoerd terwijl de chirurg er bij is. Hij begeleidt en zegt wat je kan doen. Mond- kaak- en aangezichtschirurg stellen schedels van kunststof ter beschikking waar de mensen zelf gaatjes in kunnen boren. Je kan ook een selfie maken in de ziekenwagen, een kijkje nemen in een operatiekwartier en zelf leren reanimeren. De organisatoren proberen zoveel mogelijk info te geven maar er zijn ook workshops en animatie voor jong en oud. Voor de kinderen is er een speciaal circus-parcours waarbij elk kind een clown-diploma krijgt. Iedereen gaat trouwens naar huis met een speciale prijs. Wie deel uit wil maken van het ziekenhuisteam kan het jobcafé bezoeken en een kijkje nemen op de website www.hhzhlier.be. Om 10 uur wordt er een VIP-tour georganiseerd. Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur. Parkeren kan bij Van Hool in Koningshooikt, er is een gratis shuttleservice. Je kan ook gebruik maken van de fietsstalling op de bezoekersparking van het ziekenhuis.