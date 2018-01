Bonden vrezen daling aantal jobs bij Van Hool 23 januari 2018

02u42 0 Lier Volgens de vakbonden heerst er onrust bij het personeel van bussenbouwer Van Hool . Die maakte gisteren bekend dat de fabriek die Van Hool in de Verenigde Staten gaat openen in de staat Tennessee komt te staan. De vakbonden vrezen een impact op het aantal banen in Koningshooikt.

"Gisteren was er een bijzondere ondernemingsraad", zegt vakbondssecretaris Marc De Hert, ACV-CSC Metea. "De vakbonden geloven niet langer dat de bouw van een bijkomende fabriek in de Verenigde Staten geen impact zal hebben op de tewerkstelling in Koningshooikt. Net zoals in de vestiging in Macedonië zullen ook in Amerika meer types van bussen worden geproduceerd dan eerst was aangekondigd. Het is ook duidelijk dat Van Hool landen en regio's opzoekt met lage lonen, weinig of geen werknemersinspraak en staatssteun. Hoe kunnen wij daarmee concurreren?"





Zonder een productievestiging in de Verenigde Staten kan Van Hool er geen bussen leveren aan openbare besturen. Die zijn verplicht bussen te kopen die voor 70 procent zijn gebouwd in de Verenigde Staten. Van Hool levert wel al langer bussen aan privé-ondernemingen. (WAE)