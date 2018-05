Bommenwerper vliegt vandaag over Lier CRASH VAN BRITSE LANCASTER BOVEN TUINWIJK IN 1943 HERDACHT BERTJE WARSON

04 mei 2018

03u00 0 Lier Op het Acaciaplein in Lier wordt vandaag de crash van de Britse Lancaster bommenwerper, 75 jaar geleden, herdacht. Omstreeks 14.50 uur zal de enige nog luchtwaardige Lancaster van Groot-Brittannië driemaal op lage hoogte traag over Lier vliegen.

Wim Govaerts, auteur van verschillende boeken over de Tweede Wereldoorlog, en Mark Schroyens deden heel wat opzoekingswerk. Zij staken heel wat tijd in de reconstructie en trokken met de schop op pad en vonden zo heel wat stukjes van het vliegtuig terug. Zij zorgden er ook voor dat de Lierse kunstenaar Bertro een monument creëerde in april 1996 als herdenking aan de Lancaster ED840 van het 156 Sqn die op 17 juni 1943 boven de Tuinwijk in Lier crashte. De Lancaster-bommenwerper prijkt sinsdien op het Acaciaplein.





Voetbalveld

"Het was begin jaren '90 dat mijn tante me vertelde over een Lancaster die neergehaald werd in de tuin waar ze woonde", vertelt Wim Govaerts. "De Duitsers lieten in de nacht van 16 op 17 juni 1943 de Lancaster-bommenwerper ontploffen boven het voetbalveld de Drie Molekens. De Engelse bommenwerper stond al boven Berlaar in brand. Een deel van het vliegtuig lag op het voetbalveld, een deel in de Bosstraat. Zeven Engelsen waren aan boord. De Engelse piloot en drie bemanningsleden kwamen om. Drie mannen konden met hun parachutes ontkomen en kwamen terecht in de Sint-Annastraat vlakbij de Mechelsesteenweg. Er was één grote bom en een 90-tal kleinere brandbommen aan boord. Bedoeling was dat de Engelsen Keulen zouden bombarderen."





Er was behoorlijk veel schade aan de huizen. Eerst viel de grote bom. Alle ruiten van de huizen sprongen stuk en sommige huizen werden verwoest door de brand. Op de Mechelsesteenweg viel er één burgerlijk slachtoffer, Jozef Van de Velde. Hij was op slag dood. Ook een kind overleed aan zijn verwondingen.





Goed weer

De piloot en bemanningsleden van de Lancaster werden begraven in het Schoonselhof in Wilrijk", vertelt Govaerts. Sinds de inhuldiging in 1996 gebeurde er niet veel meer rond het monument op het Acaciaplein. Vandaag zal je de enige nog vliegende Lancaster-bommenwerper in Europa over het Accaciaplein zien vliegen. Het wordt een indrukwekkend gebeuren. Iedereen is welkom. Gezien de goede weersvoorspellingen zal je de Lancaster uitzonderlijk driemaal over het plein zien vliegen."





De herdenking op het Acaciaplein is vanmiddag om 14.15 uur. Omstreeks 14.50 uur zal de Lancaster, met medewerking van Royal Air Force, over de stad vliegen.