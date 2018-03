Bomen stadsvesten gesnoeid 15 maart 2018

In het kader van het beheersplan keurde het schepencollege snoeiwerken op de stadsvesten goed. "Om de veiligheid op de stadsvesten te garanderen is het aangewezen dat de stad dringende snoeimaatregelen neemt", zegt schepen Bert Wollants. "De werken bestaan voornamelijk uit het verwijderen van dode en gevaarlijke takken boven het wandelpad. De werken worden in eigen beheer uitgevoerd in de periode van maandag 19 maart tot uiterlijk vrijdag 30 maart en van maandag 9 april tot vrijdag 13 april." Bewoners zijn echter niet te spreken over de 'kaalslag' die ter hoogte van de Spuivest reeds gebeurde. "Vroeger kon je rond Lier over heel de stadsvesten een prachtige wandeling maken. Dat is nu verleden tijd. Je wandelt op plekken niet meer onder 'een kathedraal van bomen' zoals Felix Timmermans het verwoordde. Je kijkt nu op lelijke appartementsblokken", zeggen wandelaars. (WAE)