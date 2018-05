Bogerse Velden heeft nu ook eigen buurtinformatienetwerk 25 mei 2018

03u04 0 Lier Flashback naar begin 2018: toen vroeg Lierenaar Frank Frooninckx aan de lokale politie om een buurtinformatienetwerk, of BIN, op te starten aan de Bogerse Velden. En met succes: Frooninckx, bijgestaan door Berlinda Lembrechts, haalde zijn slag thuis.

"De politie gaf me alle informatie die ik nodig had om een BIN op te starten", steekt Frooninckx van wal. "Na een buurtbevraging die positief afliep, werd de procedure opgestart." Vandaag vond de laatste stap plaats voor de officiële ondertekening van het charter met burgemeester Frank Boogaerts, korpschef Werner Cazaerck en enkele agenten van de lokale politie. "Bedoeling is van het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van de preventie te verspreiden. De aanpak van woninginbraken is trouwens prioritair in ht zonaal veiligheidsplan", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). De Bogerse Velden situeren zich o. a. in de Pannenhuisstraat, Plashoevestraat, Gildestraat, Zodiakstraat en Groeningenlaan. Het is niet de stad, maar de inwoners zelf die het initiatief nemen om een BIN op te starten. "Bin's zijn voor de politie een belangrijk en positief gegeven.





61 leden

Er worden borden in de zone geplaatst en dit schrikt de dieven en inbrekers af, waardoor woninginbraken dalen. Momenteel zijn er 61 bewoners bij de BIN Bogerse Velden aangesloten. Als dit meevalt, wil ik de BIN uitbreiden naar de zijstraten van de Pannenhuisstraat", zegt Frank Frooninckx nog. (WAE)