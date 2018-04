Bloembakken moeten verkeer afremmen in Schollebeekstraat 24 april 2018

De buurt van de Schollebeekstraat kreunt onder het toenemend vrachtverkeer dat de snelheid van 50 km per uur niet respecteert. Het schepencollege besliste om snelheidsremmende maatregelen te nemen door in de straat een proefopstelling te plaatsen met asverschuiving door verplaatsbare bloembakken.





"De stad kiest hier voor bloembakken van ECO-oh!, gemaakt van 100% gerecycleerd kunststofafval die op het einde van hun levensloop opnieuw gerecycleerd kunnen worden. Voor de plaatsing van de asverschuiving werd rekening gehouden met de fietser. Deze kan via een doorgang van 1,5 m rechts naast de bloembak rechtdoor rijden en moet niet mee met het gemotoriseerd verkeer door de asverschuiving", legt schepen Bert Wollants uit.