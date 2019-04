Bioboerderij lanceert nieuwigheid tijdens Week van Korte Keten: “Klanten kunnen voortaan ook zelf oogsten” Kristof De Cnodder

15 april 2019

15u42 0 Lier Zes jaar geleden zei Iona Simionescu – een ingenieur met Roemeense roots – haar job in het bedrijfsleven vaarwel om in Koningshooikt bioboerderij Kraakvers.bio op te richten. Nog tot 24 april kan u voor Kraakvers.bio stemmen in een provinciale wedstrijd rond ‘de korte keten’. “Binnenkort lanceren we ook een zelfplukformule”, vertelt Iona.

Tussen 4 en 12 mei wordt in heel Vlaanderen de Week van de Korte Keten georganiseerd, waarbij de korte voedselketen wordt gepromoot. De provincie Antwerpen koppelt er zelfs een wedstrijd aan: de Korte Keten Kop. Daarbij kan ook op Kraakvers.bio uit Koningshooikt worden gestemd.

Biologische groenten

“Dit is een leuke manier om de ecologisch verantwoorde voedselproductie te promoten”, zegt Iona Simionescu van Kraakvers.bio. “Zelf ben zes jaar geleden begonnen met het telen van biologische groenten voor de lokale afzetmarkt. Later kwamen daar fruit, kruiden en bloemen bij en ben ik ook kippen en bijen beginnen houden voor eieren en honing. Ik run de boerderij op mijn eentje. Al krijg ik af en toe wat hulp van mijn man, die er ook nog een andere job op nahoudt.”

Inventief

Iona heeft haar handen vol, want biologisch boeren kan best arbeidsintensief zijn. “Omdat ik geen pesticiden gebruik moet ik regelmatig onkruid wieden”, glimlacht Iona. “Verder moet je inventief zijn om je gewassen te beschermen tegen ziektes en beestjes. Een gouden regel is verschillende groenten door elkaar planten. Als je grote oppervlaktes van één en de zelfde groente hebt, is de kans op verspreiding van ziekten of parasieten groter. Dat soort dingen heb ik geleerd in een landbouwopleiding die ik bij de opstartfase volgde.”

Hoewel het bij momenten hard werken is, doet Iona het graag. Ze maakt immers een soort van droom waar. “Ik ben al heel mijn leven gefascineerd door planten en ben blij dat ik er nu iets mee kan doen”, vertelt de gediplomeerde ingenieur. “Samen met mijn uit Brussel afkomstige man woonde en werkte ik voordien vijf jaar in Parijs, maar nu was ik toe aan iets totaal anders. Uiteindelijk stootten we op een uit 1850 daterende boerderij in de Hooiktse Misstraat. Na de nodige opknapwerken konden we er met ons gezin onze intrek nemen. Voor onze zonen – tien en acht jaar oud – is dit trouwens een fantastische plek om op te groeien.”

Iona grijpt de Week van de Korte Keten aan om een nieuw initiatief te lanceren. “Momenteel is het zo dat klanten bij ons producten kunnen bestellen en ze dan op vrijdag hun bestelde pakket mogen komen ophalen. In de toekomst gaan we mensen ook de gelegenheid geven om zelf te komen oogsten. Dat kan heel relaxerend zijn en het is een leuke activiteit om samen met het gezin te doen.”

Stemmen kan tot 24 april op www.weekvandekorteketen.be

Meer info op www.kraakvers.bio