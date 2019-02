Bib gaat inzetten op betere communicatie Kristof De Cnodder

06 februari 2019

17u10 0

De Stadsbibliotheek van Lier gaat vanaf de zomer om de drie maanden een nieuwsbrief versturen naar haar leden én meer inzetten op communicatie via de sociale media. De bib wil hiermee tegemoet komen aan enkele opmerkingen die naar boven kwamen tijdens een tevredenheidsenquête.

In 2018 was er een grootscheeps gebruikersonderzoek in tal van bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Ook de Lierse stadsbib werd in het onderzoek opgenomen. De resultaten werden zopas bekend gemaakt.

In vergelijking met de vorige grootschalige enquête - die in 2004 werd georganiseerd - blijkt de Lierse bibliotheekbezoeker nu op de meeste vlakken meer tevreden. De ondervraagde personen komen trouwens vaker langs in de bib en blijven er langer hangen.

Toch werden er in Lier ook enkele werkpunten geformuleerd. Enerzijds is er ten opzichte van 2004 meer onvrede over de openingsuren en verder zou de communicatie vanuit de bib volgens de gebruikers beter kunnen. Om aan die laatste opmerking tegemoet te komen, wordt er binnenkort een driemaandelijkse nieuwsbrief gelanceerd. Verder zal men het jongere publiek beter proberen te informeren via de sociale media.