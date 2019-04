Bezoekers kunnen ook zelf musiceren tijdens Lier Jazz Festival Kristof De Cnodder

16 april 2019

12u35 1

Op woensdag 1 mei staat de negende editie van het Lier Jazz Festival op het programma. Nieuw is dat de bezoekers deze keer ook zelf kunnen experimenteren met jazz en muziek in het algemeen.

De afdeling jazz-pop-rock van de stedelijke muziekacademie – die Lier Jazz organiseert – bestaat 25 jaar. Om dat te vieren pakt men nu uit met een ‘specialleke’. Festivalbezoekers krijgen de kans om zelf wat dingen uit te proberen op verschillende muziekinstrumenten. Verder is er Schaap Kindje Schaap, een jazzvoorstelling op maat van kinderen. Actrice en poppenspeelster Sara Pieters schreef het stuk in kwestie.

Daarnaast staan er natuurlijk ook allerhande jazzoptredens geprogrammeerd. Robin Crauwels (finalist bij MNM Rising Star) en François Van den Broeck (finalist bij The Voice Senior) zijn twee van de blikvangers op de affiche. Zij treden samen op met Big Band Lier.

Het Lier Jazz Festival begint om 14 uur en vindt plaats in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en in de Jezuïetenkerk. De toegangsprijs bedraagt 15 euro, al mag iedereen onder de 18 jaar gratis binnen. De opbrengst van het evenement gaat naar de vzw Iona uit Kessel, die muziektherapie aanbiedt aan mensen met een ontwikkelingsstoornis of mentale beperking. Meer info op www.lierjazz.be