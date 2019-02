Bezoek vorstenpaar aan Van Hool afgeblazen door staking Kristof De Cnodder

25 februari 2019

Het geplande bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan busbouwer Van Hool in Koningshooikt is afgeblazen. Normaal zou het vorstenpaar morgen langs gaan bij Van Hool, maar door de syndicale acties die al bijna twee weken aan de gang zijn in de bussenfabriek gaat dat niet door. De directie van Van Hool en het paleis namen die beslissing in onderling overleg. Mogelijk komen de koning en koningin op een latere datum wel nog naar Koningshooikt.

Bij Van Hool wordt er momenteel volop actie gevoerd omdat de dienst na verkoop onlangs een opslag van één euro per uur kon bedingen, terwijl de andere afdelingen het (voorlopig) zonder opslag moeten doen. Dit zorgde voor ongenoegen bij een groot deel van het personeel. Nadat de fabriek een paar dagen quasi volledig stil lag, staken de verschillende afdelingen sinds vorige week om de beurt. Geen ideale omstandigheden om onze ‘royals’ te ontvangen, dus.

Overigens komt ons koningspaar morgen wel naar Duffel en Herentals. In Duffel bezoekt men kunstencentrum De Loods, in Herentals de Lakenhal.