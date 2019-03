Bewoner Fons schilderde nieuwe kruisweg voor begijnhof Kristof De Cnodder

11 maart 2019

Eind deze maand worden in de straten van het Lierse begijnhof veertien nieuwe schilderwerken opgehangen die de kruisweg van Jezus Christus uitbeelden. Kunstenaar Fons Teijssen, die zelf in het begijnhof woont, was een jaar bezig met het maken van de veertien staties. De achttiende-eeuwse schilderijen waarop de kruisweg vroeger werd voorgesteld, waren tot op de draad versleten en vielen niet meer te restaureren.

Het initiatief voor de nieuwe openluchtkruisweg kwam van de stedelijke Koepel Cultuurbeleid, de gilde Heren van Lier en de vzw Amandelboom. Fons Teijssen kreeg vanuit die hoek de vraag of hij zijn eigen interpretatie kon uitwerken en de begijnhofbewoner ging die uitdaging met veel plezier aan.

“Ik zag deze opdracht als een grote eer”, opent Teijssen. “Ik heb niet geprobeerd de vroegere werken te kopiëren, maar ik gaf er mijn eigen toets aan. Mijn versie van de kruisweg heeft een iets modernere look.” Nog opvallend: Teijssen gebruikte hier en daar het begijnhof als achtergrond. Zo wordt Jezus bijvoorbeeld ter dood veroordeeld voor de begijnhofkerk.

De nieuwe kruisweg zal beter bestand zijn tegen vandalisme en de klimatologische omstandigheden dan de oude. “De originele kruisweg werd geschilderd op houten panelen, terwijl mijn versie werd afgedrukt op aluminium platen”, legt Fons Teijssen uit. “In principe zullen de werken dus héél lang mee kunnen.”

Op vrijdag 22 maart, om 20 uur, huldigt deken Jan Verheyen de nieuwe kruisweg in. Tegelijk biedt de gilde Heren van Lier een kunstboek te koop aan met daarin de veertien door Fons Teijssen geschilderde staties. Het boek in kwestie kost veertig euro.