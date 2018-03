Betonblokken beschermen De Passie MUZIEKSPEKTAKEL OP GROTE MARKT KRIJGT STRENGE VEILIGHEIDSMAATREGELEN BERTJE WARSON

23 maart 2018

02u53 0 Lier Het muziektheater De Passie dat morgen in Lier gespeeld wordt, krijgt strenge veiligheidsmaatregelen. "Alle wegen naar de Grote Markt worden met betonblokken gebarricadeerd en op het stadhuis wordt een commandopost ingericht", zegt Magalie Derboven, communicatieverantwoordelijke politie.

De veiligheids- en verkeersmaatregelen voor De Passie waarvoor tienduizend toeschouwers verwacht worden, zijn enorm. De Grote Markt wordt afgesloten voor verkeer vanaf vanavond om 19 uur tot morgen om 24 uur. De zaterdagmarkt verhuist naar het Renaat Veremansplein. "Zaterdag van 16.30 uur tot het einde van De Passie zijn voetgangers slechts beperkt toegelaten op de Grote Markt. Er wordt gewerkt met het principe 'Way-in' en 'Way-out'. Dit betekent dat je als voetganger enkel via bepaalde straten toegang krijgt tot de Grote Markt en via andere straten de Grote Markt moet verlaten. Er zal extra politiecontrole zijn waardoor er wachtrijen kunnen ontstaan. Vouwstoeltjes en rugzakken worden voor de veiligheid niet toegelaten. De toegang tot de Grote Markt blijft wel gratis", legt Magalie Derboven uit.





Toegangspunten

De toegangspunten tot de Grote Markt zijn De Florent Van Cauwenberghstraat ter hoogte van nummer 9, Lisperstraat ter hoogte van de Kammenstraat en de Grote Markt ter hoogte van nummer 3 nabij de Vismarkt. Het verlaten van de Grote Markt gebeurt ter hoogte van de Kolveniersvest, de Koning Albertstraat ter hoogte van Vlietje en de Eikelstraat ter hoogte van de Lantaarnstraat. De kruispunten blijven open. De Brouwerijstraat zal aan de Grote Markt volledig afgesloten worden. Voetgangers zullen dus geen doorgang hebben.





Zaterdag zijn de parkings Gasthuisvest en Arthur Vanderpoorten afgesloten voor verkeer. Er geldt een parkeerverbod vanaf 6 uur. Deze ruimte wordt ingericht als busparking voor de bezoekers. Op de Leuvensevest en aan de kant van het Koninklijk Atheneum en in de Rechtestraat is er een parkeerverbod vanaf 9 uur. Er is ook een parkeerverbod vanaf vanavond om 19 uur in de Lisperstraat tussen de Grote Markt en de Wijngaardstraat. Enkel de parkeerstrook tussen nummers 66 en 86 blijft beschikbaar om te parkeren.





Lisperstraat, Wijngaardstraat, Florent Van Cauwenberghstraat en de smalle Antwerpsestraat worden dubbelrichting voor plaatselijk verkeer, doodlopend op de Grote Markt. Op de Netelaan, tussen de Leopold III-laan en Arthur Vanderpoortenlaan worden er tijdens het evenement aan beide zijden parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien. Op de Vismarkt vind je vanaf 12 uur een bewaakte fietsenparking. Hiervoor wordt een parkeerverbod voorzien.





Bussen

Doordat de Grote Markt is afgesloten, volgen de bussen van De Lijn ook een omleiding vanaf vandaag om 19 uur tot zaterdag 24 uur. Kijk je persoonlijke route na op www.delijn.be. De organisatie van De Passie voorziet ook pendelbussen voor bezoekers vanuit Brugge, Gent, Ieper, Kortrijk en Sint-Niklaas. Meer info: www.depassie.be/product-categorie/ busvervoer/. De bussen van de bezoekers zullen via vaste routes toekomen en vertrekken. Heenroute via R16 - Aarschotsesteenweg, Molbrug, Netelaan en Arthur Vanderpoortenlaan. Terugroute via Koningin Astridlaan, Leuvensevest, Molbrug, Aarschotsesteenweg. Info: www.depassie.be en info@depassie.be, Anke Mertens, 03/500.00.18, 0496/50.46.88.