Bestuurster ongedeerd na val





Wannes Vansina

03 februari 2019

15u48 0

Een bestuurster uit Nijlen blijkt te beschikken over een goede engelbewaarder. Zondagochtend geraakte ze op de Waversteenweg in Lier de controle kwijt over haar stuur, mogelijk ten gevolge van een rijmplek op de weg. Ze belandde met haar wagen naast de brug, waar een boom de val brak. De vrouw was erg onder de indruk van het ongeval, maar moest niet naar het ziekenhuis.