Beste singer-songwriter treedt op met Tom Marien

Onderwijzer en auteur Tom Marien brengt samen met muzikant Stijn Trauwaen de voorstelling 'Tegenkomer'. "We maakten deze voorstelling voor de Lierse Zomer in het Park. We brengen nummers over rare vogels, over liefde met een scherpe rand, over de voor- en nadelen van vooroordelen. Tussen de noten en woorden door vragen wij ons ook af of kunst iets in beweging kan zetten of moet? Bovendien voegen we de klinkende naam Joey Brocken toe aan ons avondvullende programma", legt Tom Marien uit. Joey Brocken, de winnaar van de beste singer-songwriter van Vlaanderen, zal zijn 'Droomreiziger' op het publiek loslaten. Het gaat om een eigenzinnig Nederlandstalig project dat klinkt als sferische popmuziek. Opvoeringen in de zaal Marollen van Den Bril op vrijdag 19 januari om 20 uur. Tickets 12 euro, reserveren via tegenkomer@telenet.be. (WAE)