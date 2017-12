Bescherming monumentale beuken Timmermansvest 02u34 0

Het college heeft beslist om de wortelzone van de beuken op de Timmermansvest ter hoogte van de Mechelsestraat te beschermen. De 'kopzone' van de Timmermansvest, ter hoogte van de Mechelsestraat, wordt als eerste aangepakt. "De vele fietsers die er passeren snijden de hoek af waardoor er verdichting is van de wortelzone van de oude beuken. Door stamstukken van acaciahout aan te brengen en een zitbank te verplaatsen kan dit probleem opgelost worden. De stamstukken zijn 3 tot 4 meter lang en hebben een diameter van ongeveer 30 cm. Het acaciahout is afkomstig van eerder gerooide bomen op de Anton Bergmannvest en is zeer duurzaam. De stad krijgt een onderzoekspremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. (WAE)