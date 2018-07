Bert Wollants duwt provincielijst N-VA in arrondissement Mechelen 09 juli 2018

02u36 0

Bij de komende provincieraadsverkiezingen zal kamerlid en Lierse schepen Bert Wollants (38) de provincieraadslijst voor het arrondissement Mechelen duwen. "Er zijn heel wat uitdagingen die (voorlopig) bij de provincie zitten en verder moeten worden aangepakt. Zo is er goed werk geleverd door onze gedeputeerden, bijvoorbeeld op vlak van de fietsostrades, maar ligt er ook nog veel werk op de plank. Dat thema ligt me als fietsende schepen van Mobiliteit erg nauw aan het hart, net zoals de zorg voor de natuurgebieden in onze provincie."





De provincieraadslijst wordt getrokken door huidig gedeputeerde Jan De Haes. (WAE)