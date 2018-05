Berlarij afgesloten na grondverzakking 29 mei 2018

De Berlarij is gisteren een hele dag afgesloten geweest na een grondverzakking. Die werd maandagochtend opgemerkt omstreeks 5.30 uur. "Door de verzakking kwam de waterleiding onder druk te staan en dreigde ook de gasleiding het te gaan begeven", vertelt Magalie Derboven van de politiezone Lier. "Gelet op de ernst ervan is beslist om de straat volledig af te sluiten." Het verkeer tussen Arthur Vanderpoortenlaan en de Leuvensevest moest lokaal omrijden. Arbeiders van de stad Lier kwamen ter plaatse en voerden de nodige herstellingswerkzaamheden uit. Ook Eandis kwam in bijstand. De werken duurden tot maandagavond. Vandaag zou de rijbaan opnieuw open moeten zijn voor verkeer. Niemand moest geëvacueerd worden. (TVDZM)