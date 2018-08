Beleef The Lord Of The Rings eens... in het zand getekend 22 augustus 2018

Lier sluit de zomervakantie af met een unieke openluchtvoorstelling. "Theatermaker Johan De Paepe en zandkunstenaar Immanuel Boie zullen het bekende epos The Lord of the Rings op zaterdag 1 september om 22 uur op magistrale wijze illustreren", zegt initiatiefnemer Peter Everaert van kunstgalerij Artisjok.





In het historische Hof Van Santhoven aan de Vismarkt wordt het epos live getekend in het zand en verteld. De muziek op de achtergrond is de 30 jaar geleden bekroonde symfonie van Johan De Meij. Het verhaal wordt verteld door regisseur Johan De Paepe", vertelt Peter Everaert.





Op 2 september is het precies 55 jaar geleden dat auteur Tolkien overleed. Op de tonen van de bombastische muziek illustreert de zandartiest met zijn blote vingers op een lichtbak het hele verhaal. 'Zandkunst' is een tekenproces dat rechtstreeks gefilmd en geprojecteerd wordt op een groot scherm", vertelt Johan De Paepe. Zandkunstenaar Immanuel Boie vindt het een kunstvorm die niet om het resultaat draait, maar om het ontstaan ervan. "Het omvormen van de ene tekening in de andere is boeiend en vooral niet verkoopbaar, op het einde van de voorstelling verdwijnt het zand terug in een doosje. Het is iets wat je moet beleven", vertelt Boie enthousiast. Tickets aan 10 euro via 0498/531 164. De deuren openen om 21 uur.





(WAE)