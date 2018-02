Bejaarde fietser uit water gered 26 februari 2018

Enkele omstaanders hebben vrijdag een 87-jarige man uit de Nete geholpen. De bejaarde man sukkelde het water in terwijl hij langs de Netelaan aan het fietsen was. De hulpdiensten werden opgeroepen en brachten de tachtiger over naar het ziekenhuis. Hij raakte gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Verdere omstandigheden worden verder onderzocht.