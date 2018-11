Beertjesworp sluit novemberfoor af Els Dalemans

18 november 2018

19u45 0 Lier De traditonele ‘beertjesworp’ sloot zondagavond de novemberfoor in Lier af. Op drie pleinen in de stad -de Grote Markt, het Zimmerplein en de Gasthuisvest- werden knuffels, dekentjes en andere spulletjes vanuit de hoogte naar het publiek gegooid.

Vorig jaar ontstond er commotie rond de beertjesworp, omdat er ook enkele niet-kindvriendelijke exemplaren tussen de voorraad zaten. Naast pluchen knuffels vingen de kinderen ook pluchen penissen met daarop vunzige tekeningen.

“We krijgen onze knuffels voor de beertjesworp steeds van de foorkramers, die hun overschot van het seizoen schenken. Vorig jaar hadden we die zakken pas geopend bij de start van de beertjesworp, dit jaar hebben we éérst alles grondig gecontroleerd om zeker te zijn wat we gooiden”, zegt voorzitter van het Foorcomité Robert De Roover. “

De novemberfoor werd geopend op vrijdag 2 november en palmde meer dan twee weken de Grote Markt, het Zimmerplein en de Gasthuisvest van Lier in. “We hebben een succesvolle editie achter de rug, de weergoden waren ons dan ook erg goed gezind. Vorig jaar regende het steeds tijdens de weekends, nu hadden we zacht en zonnig herfstweer en dat zag je ook aan de opkomst.”

De foor zelf sluit nu de deuren, tot en met dinsdag 20 november kan je wel nog bij de eetkramen terecht voor een smoutebol, wafel of warme rek. Ook de lunaparken blijven open tot dat allerlaatste moment.