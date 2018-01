Beeldhouwer Hugo Verheyen (82) schenkt beeld van 21.000 euro aan stad 29 januari 2018

02u38 0 Lier Beeldhouwer Hugo Verheyen (82) verkoopt één van zijn monumentale kunstwerken 'Ingesloten Krachten' aan de stad voor één symbolische euro. De waarde van zijn beeldhouwwerk bedraagt 21.000 euro. Hij beitelde uit 6 ton marmer het prachtige kunstwerk dat nu nog 2 ton weegt. Voorwaarde was dat zijn beeld, dat hij aan de Lierenaars schenkt, een plek kreeg waar veel mensen komen.

Zaterdag werd het kunstwerk voor de gemeentelijke sporthal De Komeet feestelijk ingehuldigd door burgemeester Frank Boogaerts, schepen Rik Pets, gemeenteraadsleden, familie en vrienden. Hugo Verheyen werd verkozen tot meest creatieve kunstenaar in Europa op het Grands Concours Internationale in Parijs waar 1.300 kunstwerken uit 29 landen werden ingezonden. Hij behaalde ook driemaal op nationaal vlak de Gouden Medaille.





"Het is voor mij een eer dat mijn kunstwerk voor de sporthal prijkt. Lier is mijn geboortestad en mijn atelier was gevestigd aan de Mallekotstraat in Lier waar ik samen met mijn vrouw Mia woonde en werkte.





Marmer

"Ik heb er destijds met hart en ziel aan gewerkt. Uit een blok marmer van 6 ton een kunstwerk beitelen en kappen is niet zomaar meteen gebeurd. Vanaf mijn zestiende creëer ik kunstwerken. Vader had destijds aan de Rivierstraat een meubelmakerij die grootvader in 1865 opstartte. Ik was amper zestien toen ik net zoals mijn vader houtscupturen creëerde. Later werkte ik met steen, staal en ijzer om daarna monumentale beelden uit marmer te kappen. Beeldhouwen was mijn leven maar jaren geleden ben ik moeten stoppen wegens gezondheidsredenen. Mijn vrouw en ik wonen nu in het woonzorgcentrum Waterrijk in Grobbendonk", zegt Hugo Verheyen.





(WAE)