Basisschool Stadspark steunt zieke Adea (5) met tuinfeest 15 juni 2018

Basisschool Stadspark heeft onlangs een kleurrijk tuinfeest georganiseerd. Adea, de 5-jarige kleuter die er in de kleuterklas zat, maar nu in Mexico behandeld wordt voor een hersenstamtumor, wordt niet vergeten. "De 'prinsessen en helden' verkochten vriendschapsbandjes en snoepzakjes en kinderen konden met hen op de foto", vertelt directeur Stef Donckers. Ook de familie van Adea (grootvader Djevdjet en grootmoeder Gasi, oom Valmir en broertje Agon) had een prachtige stand voor Adea opgesteld. "Helaas gaat het niet goed met Adea, de tumor die op de hersenstam zit kan niet verwijderd worden. Ze is heel zwak en heeft ook nog een hersenbloeding gekregen. De dokters doen wat ze kunnen. Maar voor Adea, mijn schoonzus Sarah en mijn schoonbroer Samir is het hartverscheurend", vertelt oom Valmir.





(WAE)