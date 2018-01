Bart Somers:"Pallieterstad ademt liberaal" 22 januari 2018

Bart Somers bezocht zondagvoormiddag de Pallieterstad en liet zich in aanwezigheid van een driehonderdtal sympathisanten het nieuwjaarsontbijt smaken. En hij lanceerde opmerkelijke uitspraken. "Als één partij de stempel op Lier gedrukt heeft, is het wel Open Vld. Dit is historisch erfgoed en een verleden waar de stad trots op kan zijn. Lier ademt liberaal! Deze traditie moet de Netestad behouden", aldus Somers. (WAE)