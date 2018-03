Bart Rodyns brengt uniek concert op drukwindharmonium uit 1878 16 maart 2018

02u58 0 Lier De internationaal vermaarde klavierspeler Bart Rodyns uit Koningshooikt brengt zondag samen met Hendrickje van Kerckhove, Eliot Lawson en Lode Leire een uniek concert zoals musici het in de jaren 1860 in Engeland brachten.

"Wij brengen 'The Party', zoals het gezelschap destijds heette, nu zondag weer tot leven in Lier", vertelt Bart Rodyns die het unieke drukwindharmonium uit 1878 bespeelt.





Hij brengt klassieke en oude partituren weer tot leven op historische instrumenten. "Dit harmonium onderscheidt zich door zijn krachtige klank. Wij vertolken een muzikaal programma zoals het destijds klonk en dat is eigenwijs, afwisselend, passioneel, expressief en bovenal meeslepend", vertelt Bart Rodyns.





Het programma nu zondag om 11 uur is opgenomen op cd en verkrijgbaar in CC Vredeberg, Vredebergstraat 12 Lier. Tickets VVK 15 euro, kassa 17 euro.





Reserveren 0477/57.53.95 of 0478/95.44.90. (WAE)