Bart Peeters en co in de bres voor Tweelicht & Zoon Kristof De Cnodder

28 januari 2019

Bart Peeters, Kommil Foo, Jelle Cleymans: al deze grote namen tekenen op dinsdag 12 februari present voor een benefietoptreden ten voordele van Tweelicht & Zoon. Dit Lierse theatergezelschap verloor eind vorig jaar hebben en houden toen hun opslagplaats afbrandde.

“Na die allesverwoestende brand zijn we niet bij de pakken blijven zitten”, vertelt Johan De Paepe van Tweelicht & Zoon. “Van uit allerhande hoeken kregen we rekwisieten die we kunnen gebruiken bij toekomstige producties. Verder werd er een crowfunding opgestart en we werkten dus aan een benefietavond. Het geld dat we bijeen krijgen kunnen we goed gebruiken voor de aankoop van technische apparatuur. Voor de benefiet wisten we enkele grote namen uit de Vlaamse artiestenwereld te strikken.”

Bart Peeters, Kommil Foo en Jelle Cleymans zijn inderdaad geen kleine jongens. Verder staan ook nog Frank Mercelis, Rusty Spoon en DJ The Noise of Europe op de affiche. “Ik ken heel wat mensen uit de muziekscene en verschillende onder hen wilden zich engageren”, glundert Johan De Paepe. “We zochten een datum waarop ze allemaal konden en kwamen op 12 februari uit. De benefiet vindt plaats in de Lierse Jezuïetenkerk, die we trouwens gratis ter beschikking krijgen. De uitbater van de nabijgelegen Bar Muza gaat die avond ook nog een deel van zijn opbrengst afstaan aan ons. Het is hartverwarmend om te zien hoe veel mensen er meeleven.”

Eerder zetten sympathisanten ook al andere initiatieven op poten om geld in het laatje te brengen van Tweelicht & Zoon. “Onze vrienden van Theater Arlecchino gingen voor ons Driekoningen zingen. Leerlingen van Sint-Ursula - waar ik deeltijds les geef - verkochten cake ten voordele van ons. Alle steunacties worden enorm geapprecieerd”, aldus nog Johan De Paepe.

Tot slot geeft Johan De Paepe mee dat Tweelicht & Zoon vorige week voor het eerst sinds de brand opnieuw heeft opgetreden. “In Westerlo brachten we onze voorstelling De Ark van Noway. Het was heel fijn om terug op de planken te staan.”

Praktische info omtrent de benefiet: de avond begint op 12 februari om 20 uur. Tickets kosten 27 euro en zijn in voorverkoop te verkrijgen via www.lierscultuurcentrum.be. In de Jezuïetenkerk zijn er vijfhonderd beschikbare plaatsen en momenteel zijn er al een stuk of tweehonderd kaartjes verkocht.