Bankbediende schendt beroepsgeheim 11 mei 2018

Zes maanden cel en een geldboete van 600 euro met uitstel. Die straf hangt de 61-jarige Luc D. boven het hoofd. De zestiger stond te terecht voor het schenden van zijn beroepsgeheim. Hij zou in november 2016 in het computersysteem gaan snuffelen zijn in de loonbriefjes van zijn collega. Dat gebeurde naar verluidt op aanvraag van een vriendin. De verdediging betwistte de feiten niet maar nuanceerde die. Volgens hen gebeurde het enkel in het kader van een reorganisatie binnen de bank. De man vroeg de opschorting. Vonnis op 30 mei. (TVDZM)