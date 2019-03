Bakker schenkt twee emmers rosse centen aan G-atleten Eliese en Hannes Kristof De Cnodder

06 maart 2019

16u47 0 Lier Bakkerij Steenackers, gelegen aan de Antwerpsesteenweg in Lier, overhandigde vandaag een mooi cadeau aan G-atleten Eliese Ceulemans (16) en Hannes Verbruggen (18). Dit duo van AC Lyra trekt later deze maand naar Abu Dhabi voor de Special Olympic Summergames.

Omdat de reis naar en het verblijf in Abu Dhabi niet goedkoop is, zamelden verschillende organisaties en personen de afgelopen tijd geld in voor Eliese en Hannes. Ook bakkerij Steenackers sprong op de kar. In de bakkerij stond een ‘rospot’, waarin klanten hun kleingeld konden achterlaten. Die centjes, in totaal twee volle emmers, werden vanmiddag overhandigd aan de atleten. Het tellen van de muntstukken moet nog gebeuren, maar het is duidelijk dat het initiatief een flinke duit opleverde. En of Eliese en Hannes daar blij mee waren!