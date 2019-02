Babyboetiek Noblesse blaast leegstaand winkelpand nieuw leven in Kristof De Cnodder

01 februari 2019

18u27 0

Na zes jaar leegstand heeft het voormalige winkelpand van Parfumerie Pascale in de Antwerpsestraat eindelijk een nieuwe bestemming gekregen. Babywinkel Noblesse - die tot voor enkele dagen in Mechelen was gevestigd - opent er dit weekend de deuren. “Ik geloof in Lier als winkelstad”, zegt zaakvoerster Ilke De Keersmaecker.

Een week gelezen kon u hier nog lezen dat boekhandel De Boekanier en interieurzaak Melanie en Lewie binnenkort verdwijnen uit de Antwerpsestraat. En de leegstand in Liers bekendste winkelstraat was al behoorlijk groot. Maar kijk: nu is er dus ook goed nieuws te melden, want babyboetiek Noblesse neemt vanaf zaterdag haar intrek in de Antwerpsestraat 17. Bij Noblesse kan u alles kopen voor baby’s en kleine kinderen, gaande van papflesjes over babykleertjes tot kinderkamers.

“Tussen half november en half januari hadden we al een pop-up store aan de Antwerpsestraat 44. Dat werd zo’n meevaller dat ik besloot om een vaste locatie te zoeken in Lier”, vertelt Ilke De Keersmaecker van Noblesse. “In die drie maanden voelde ik dat er in Lier echt een markt bestaat voor baby- en kinderartikelen. Het pand waar we ons definitief vestigen stond al zes jaar leeg en dat was te merken. Een maand geleden woonden hier nog duiven binnen (lacht). Gelukkig heeft mijn man een aannemersbedrijf. Samen met zijn werknemers bracht mijn echtgenoot de winkel in nauwelijks enkele weken in orde.”

Ilke De Keersmaecker beseft dat ze een beetje tegen de stroom in roeit, want de voorbije jaren verlieten heel wat handelaars de Antwerpsestraat. “En toch geloof ik volop in het potentieel van Lier”, benadrukt de in Putte wonende onderneemster. “Lier is een supergezellig stadje. Voor onszelf zie ik hier meer mogelijkheden dan in Mechelen. Daar lag de winkel ook wel enigszins buiten het centrum. Dat de huurprijs hier aanzienlijk is, neem ik er noodgedwongen bij. Alles in acht genomen zie ik voor Noblesse meer toekomst in Lier. Ons concept - dat altijd al goed zat - moet hier nog beter tot zijn recht komen.”

Bij het Lierse stadsbestuur zal men het graag lezen, want het bestrijden van leegstand in het kernwinkelgebied werd aangehaald als één van de belangrijkste werkpunten in deze legislatuur. “Er bestaat blijkbaar een aanmoedigingspremie voor zaken die zich vestigen in een pand dat al lang leeg staan. Ik ga binnenkort zeker een dossier indienen om zo’n premie te bekomen”, kondigt Ilke De Keersmaecker aan. “Die geldsom was geen doorslaggevende factor om naar Lier te komen, maar wat extra centen zijn natuurlijk altijd mooi meegenomen.”

Meer info op www.noblesse-baby.be