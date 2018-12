Baby schedelbreuk geslagen: effectieve celstraffen gevorderd TVDZM

06 december 2018

13u45 1 Lier Een moeder en vader van een baby riskeren celstraffen van respectievelijk drie en twee jaar effectief. Ze sloegen de baby een dubbele schedelbreuk. Het koppel liet verstek.

Kort nadat de baby, op dat moment twee maanden oud, werd binnen gebracht in het ziekenhuis, bleek het kindje een dubbele schedelbreuk te hebben. “Aangezien de ouders geen duidelijke uitleg konden geven voor de verwondingen, werd de politie erbij gehaald”, zei het parket op zitting vanmorgen. De ouders werden verhoord. Daaruit bleek dat vooral de vader tamelijk bruusk omging met de kinderen. “Het meisje werd vanop een hoogte op een verzorgingskussen gegooid, hij liep met het kind tegen de deurstijl en ‘botste’ met het kind ook tegen de muur”, luidde het nog. “De dokters steden ook oudere verwondingen op. Zo bleek dat het kind een hersenvliesbloeding had gehad en waren er oude blauwe plekken en kneuzingen terug te vinden op de romp en de ledematen van het kind.”

Drie jaar effectief

Het koppel had ook nog een ouder kind. Ook hier werd er volgens het parket een achterstand vastgesteld. Ze zou ook ondervoed zijn geweest. Pas wanneer het kind geplaatst werd, begon haar toestand te verbeteren. Het parket had de ouders gedagvaard voor het niet verzorgen van hu kind en mishandeling. Terwijl de moeder daarnaast nog terecht stond voor schuldigverzuim, moest de vader zich verder nog verantwoorden voor slagen en verwondingen. De ouders lieten echter verstek gaan. Ze hadden een advocaat maar die was te laat geraadpleegd. Er werd om een uitstel gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in. De openbaar aanklaagster vorderde vanmorgen celstraffen van drie en twee jaar effectief. Een advocaat van de kinderen vroeg schadevergoedingen van 2.500 euro. “Voor de oudste definitief, voor de jongste provisioneel”, klonk het nog. Het jongste kind zou volgens de eerste vaststellingen al blijvende letsels hebben. De rechters namen de zaak in beraad. Een vonnis valt op 3 januari.