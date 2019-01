Baby Noor kwam om 0.07 uur en twee weken te vroeg ter wereld (en had mama Annelies en papa Bart bijna veel centjes gekost) Wannes Vansina

01 januari 2019

13u02 0 Lier “We zijn blij dat Noor in 2019 is geboren.” Voor Annelies Claes (32) en Bart Schoenmakers (33) kwam hun eerste kindje twee weken vroeger dan verwacht ter wereld, 7 minuten na middernacht, en dat had een flinke slok op een borrel kunnen schelen. De mama slaagde erin de geboorte uit te stellen tot 7 minuten na middernacht.

De Vlaamse overheid vernieuwde de kinderbijslag. Kregen de ouders van eerste kinderen in 2018 nog 93,93 euro per maand, dan is dat vanaf dit jaar 163,20 euro. Annelies en Bart hadden daar niet echt bij stilgestaan omdat hun dochter toch pas uitgerekend was voor 16 januari. Ze zouden oudejaarsavond dan ook gaan vieren bij vrienden in Mechelen, maar Noor besliste daar anders over. De overgang van oud naar nieuw beleefden Annelies en Bart in de verloskamer van het Heilig-Hartziekenhuis. “Omdat we het ook een voordeel vinden dat ze de oudste zal zijn van de klas in plaats van de jongste, hebben we het in de mate van het mogelijke toch maar wat proberen rekken. Zolang de vliezen niet waren gebroken, ging dat ook.” Maar het scheelde dus niet veel. Zeven minuten na middernacht kwam Noor ter wereld. Ze woog 3,3 kg en meet 48cm. Ze stelt het wel. Mocht het kindje in 2018 zijn geboren, het was even welkom geweest bij de geboren en getogen Lierenaars. De kersverse ouders hadden al langer een kinderwens, maar om zwanger te geraken, was IVF nodig. Een beslissing die al dateert van juni 2015. “Voor ons is dit dus een extra speciale baby. Voortaan betekent een nieuw jaar dubbel feest.”