Baby heeft dubbele schedelbreuk, maar ouders sturen kat naar rechtbank 02 maart 2018

03u01 0 Lier Een vader uit Lier diende zich gisteren voor de rechtbank te verantwoorden voor onder meer een dubbele schedelbreuk bij zijn baby. Zijn vrouw stond terecht voor schuldig verzuim. Hun ander kind zouden ze hebben verwaarloosd.

De drie maanden oude baby werd eind augustus 2016 door de ouders naar het Heilig Hartziekenhuis gebracht nadat het meisje volgens hun verklaring een botsbal tegen het hoofd had gekregen. Een dubbele schedelbreuk, stelden de artsen vast. En nog oudere bloeduitstortingen in de hersenen alsook een heleboel blauwe plekken en kwetsuren die leken op tandafdrukken.





"De ouders, een kansarm gezin, konden geen aanvaardbare uitleg gegeven", aldus de procureur. Een verklaring van de ouders was dat de papa de gewoonte had het kind van op een hoogte op het verzorgingskussen te laten vallen. De baby werd geplaatst bij een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) net als haar toen anderhalf jaar oude zus. Die was erg bleek, apathisch en vertoonde een psychische en motorische achterstand. De aanklager vorderde respectievelijk 3 en 2 jaar gevangenisstraf en 1.600 en 800 euro boete, voor respectievelijk slagen en verwondingen en schuldig verzuim plus het onthouden van gezonde voeding en verzorging. De ouders stuurden hun kat, volgens hun advocaat omdat ze geen verlof konden krijgen van hun werkgever. De rechter wilde van de verdediging nog weten of de vrouw opnieuw zwanger is, maar die kon dat niet bevestigen.