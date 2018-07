Avond om nooit meer te vergeten Duizenden fans zijn het delirium nabij op Grote Markt 03 juli 2018

Op de Grote Markt vierden gisteravond duizenden voetbalfans de onwaarschijnlijke overwinning van de Belgen. "Wij hadden er eerlijk gezegd geen goed oog meer in na de 0-2 en waren op van de zenuwen. Maar onze Rode Duivels hebben zich schitterend herpakt. Nu de kwartfinale tegen Brazilië, dat wordt weer een fantastisch feestje", roepen de supporters die in mekaars armen vallen. In één van de vele drankstandjes op de Grote Markt is Valeria in de weer. Zij is de partner van Ronny Jacobs van Café Bananas die samen met Bar 't Kafaat voor het scherm van 50 vierkante meter groot en drankstanden zorgde. "Voor mijn vrouw was dit een speciale match. Zij is Braziliaanse en kijkt al lang uit naar een mogelijk treffen van de Rode Duivels tegen de Goddelijke Kanaries."





"Ik hoopte dat de Belgen zouden winnen want ik woon al 13,5 jaar in Lier en het is ze gelukt en nu gaan wij vieren", zegt Valeria.