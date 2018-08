Auto's botsen: twee gewonden 08 augustus 2018

Bij een verkeersongeval op de Ring van Lier zijn gisteren twee gewonden gevallen. Beide personen zaten in dezelfde wagen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Ring met de Berlaarsesteenweg, omstreeks 20.20 uur. Twee wagens botsten frontaal tegen elkaar. De twee gewonden moesten bevrijd worden door de brandweerzone Rivierenland. Het dak moest opengeknipt worden. Beide inzittenden werden overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis voor verzorging, maar niemand verkeerde in levensgevaar. Door het ongeval was er korte tijd verkeershinder. Na de takeling van de auto's moest de brandweer de rijbaan reinigen.





(TVDZM)