Auto's botsen door snelheidscontrole 27 februari 2018

02u31 0

Twee auto's en een bestelwagen zijn gisteren rond 10 uur op elkaar ingereden op de Mechelsesteenweg ter hoogte van het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) en de I-Fitness. De oorzaak: een van de voertuigen remde plots af toen hij in de smiezen kreeg dat de politie langs de kant stond te flitsen. De voertuigen moesten worden weggetakeld. "Wij vinden dit een zeer gevaarlijke verkeerssituatie", zeiden de bestuurders achteraf.





"Plots stonden er langs de weg een flitsbox en een anoniem voertuig waar wij dat helemaal niet verwachtten." Magalie Derboven, perswoordvoerder van Politiezone Lier reageert als volgt: "Onze politie was er inderdaad aan het flitsen, maar het is nog al een eigenaardige manier van de automobilisten om te zeggen dat de politie de fout is van de botsing."





(WAE)