Auto belandt op zijkant

09 december 2018

Een personenwagen is in de nacht van zaterdag op zondag op zijn zijkant beland. Het ongeval gebeurde in de Van Boeckellaan. Kort daarvoor ramde de bestuurder ook nog drie andere auto’s. Deze voertuigen stonden geparkeerd langs de weg. De voertuigen raakten zwaar beschadigd. Een wagen moest getakeld worden. Bij het ongeval raakte niemand gewond.